Жители Калачинска обнаружили огромную полынью в Оми

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-11T13:10:27+03:00

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Жители города Калачинска Омской области пожаловались в соцсетях на незамерзающую полынью на реке Оми. В нашем регионе уже несколько недель стоят морозы - в некоторые дни температура воздуха опускалась до минус -25 градусов. Несмотря на морозную погоду полынья в черте города Калачинска до сих пор не замерзла.

Омичи очень беспокоятся, что туда сливают какие-то опасные отходы, ведь теплые воды в Калачинске не сбрасывают. Полынья имеет длину почти в километр.

Напомним, что омичи периодически также жалуются на незамерзающие участки, как на Иртыше, так и на Оми. В прошлом году всем не давала покоя полынья на Иртыше, которую обследовали даже водолазы. В этом году полынья появилась у Юбилейного моста. Почему лед не замерзает даже в сильные морозы, пока неизвестно. В комментариях омичи предполагают, что по Оми прошел ледокол.