2018-12-11T13:13:02+03:00
Общество

В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга

В регионе идет активная работа по популяризации спорта
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские инвалиды нуждаются в единой базе для проведения досугаОмские инвалиды нуждаются в единой базе для проведения досугаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Даже люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом. Для этого в нашем городе существует Центр параолимпийской подготовки и физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Омич». Однако в нашем регионе не хватает единой базы, где бы инвалиды могли не только готовиться к соревнованиям, но и организовать свой досуг. Например, многие люди с инвалидностью в возрасте уже не могут готовиться к серьезным соревнованиям, а хотят заниматься танцами или пением, играть в шахматы. Инвалидов в нашем регионе порядка 140 тысяч.

- Сейчас у нас нет возможности объединить всех инвалидов. Работа в этом направлении, конечно, ведется, но пока мы занимаемся только подготовкой тех, кто хочет принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях. Но многие инвалиды хотят еще заниматься творчеством – петь и танцевать, для этого у нас единой базы, где мы могли бы уделить внимание всем инвалидам в соответствии с их интересами. Есть отдельные общества, но ведь на одних общественных организациях далеко не уедешь. Нужны многофункциональные центры, - рассказал нам член Общественной палаты и председатель спортивного клуба «Омич» Сергей Ещенко

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