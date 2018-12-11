В Омске маломобильные группы населения нуждаются в единой базе для досуга

11 Дек. 13:13 2018-12-11T13:13:02+03:00

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Даже люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом. Для этого в нашем городе существует Центр параолимпийской подготовки и физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Омич». Однако в нашем регионе не хватает единой базы, где бы инвалиды могли не только готовиться к соревнованиям, но и организовать свой досуг. Например, многие люди с инвалидностью в возрасте уже не могут готовиться к серьезным соревнованиям, а хотят заниматься танцами или пением, играть в шахматы. Инвалидов в нашем регионе порядка 140 тысяч.

- Сейчас у нас нет возможности объединить всех инвалидов. Работа в этом направлении, конечно, ведется, но пока мы занимаемся только подготовкой тех, кто хочет принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях. Но многие инвалиды хотят еще заниматься творчеством – петь и танцевать, для этого у нас единой базы, где мы могли бы уделить внимание всем инвалидам в соответствии с их интересами. Есть отдельные общества, но ведь на одних общественных организациях далеко не уедешь. Нужны многофункциональные центры, - рассказал нам член Общественной палаты и председатель спортивного клуба «Омич» Сергей Ещенко