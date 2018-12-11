2018-12-11T12:41:22+03:00
Общество

Общественная палата: Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнований

Ограниченные возможности не препятствие для занятий спортом в регионе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские инвалиды регулярно привозят медали с соревнованийОмские инвалиды регулярно привозят медали с соревнованийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Члены физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Омич» регулярно принимают участие в различных спортивных соревнованиях. Например, с недавних соревнований по плаванью 8 членов клуба привезли порядка 30 медалей. Несмотря на ограниченные возможности, пловцы стали лучшими в различных направлениях. Это лишнее свидетельство того, что в регионе идет популяризация спорта, и маломобильные группы населения из этой работы не исключаются.

Член Общественной палаты и председатель спортивного клуба «Омич» Сергей Ещенко рассказал, что такие достижения омских спортсменов не редкость:

- Мы занимаемся профессиональной подготовкой спортсменов еще с девяностых годов. Всего инвалидов в Омске и области сейчас порядка 140 тысяч, однако мы не можем охватить всю аудиторию, но очень хотим, тогда и достижений будет больше. Пока занимаемся только с молодежью, а для людей с инвалидностью 40-50 лет у нас нет единой базы. Они ведь не только спортом хотят заниматься, им нужен и другой досуг. Мы пока максимально охватываем молодых людей, которые имеют спортивный потенциал. Прийти к нам может любой желающий, мы находимся по адресу проспект Мира, 1а, также группы есть и в социальных сетях. Врачи в больницах тоже с удовольствием рекомендуют позаниматься у нас, - сказал Сергей Ещенко.

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