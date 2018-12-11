2018-12-11T12:12:22+03:00
Общество

Из детдома в Омской области убежала воспитанница

Всех, кто знает о местонахождении 15-летней Валерии Заньковой, просят обратиться в полицию
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02.Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В полицию обратились сотрудники Тарского детского дома. 15-летняя воспитанница Валерия Занькова самовольно покинула это учреждение. До настоящего момента неизвестно, где она находится.

Приметы Валерии: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длинны.

Была одета в шапку черную с тремя вязанными розами, серый пуховик с капюшоном с мехом, джинсы синие, черные ботинки с мехом.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции. Стражи порядка устанавливают и опрашивают её знакомых, проверяют места возможного появления подростка.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом
В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку
Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел
Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов
Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»
В Омске пенсионер на иномарке въехал в толпу людей
В Общественном транспорте Омска сохранят все льготы
В Омской кадастровой палате органам власти можно получить электронную подпись
Как правильно подготовить техплан на ИЖС
Как вернуть оплату за предоставление сведений из ЕГРН
В Омской области водитель насмерть сбил школьницу
В Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее любовника
Первый год работы мэра Фадиной: Решение вопросов ЖКХ, диалог с омичами и создание территории комфорта
Спикер горсовета: Мы ищем точки взаимодействия между омичами и властью
В Омске пьяный водитель устроил гонку на дороге - полицейским пришлось стрелять
В одном из дворов Омска засняли мастера идеальной парковки
Специалисты Омского Россельхознадзора задержали мясо домашней птицы при пересечении границы
В Омске одну из школ закрыли на карантин
Прокуратура просит 2 года ограничения свободы омичу, стрелявшему подруге в лицо
Большереченский зоопарк опубликовал фото маленьких львят
Полицейские накрыли притон с проститутками в омской сауне
Семья, у которой в Омске на пожаре погиб ребенок, получит помощь от властей
С вкусным Новым годом!
Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревню
Земле - плодородие, а не захламление