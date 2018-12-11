Из детдома в Омской области убежала воспитанница

11 Дек. 12:11 2018-12-11T12:12:22+03:00

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех, кто знает о местонахождении 15-летней Валерии Заньковой, просят обратиться в полицию

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В полицию обратились сотрудники Тарского детского дома. 15-летняя воспитанница Валерия Занькова самовольно покинула это учреждение. До настоящего момента неизвестно, где она находится.

Приметы Валерии: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длинны.

Была одета в шапку черную с тремя вязанными розами, серый пуховик с капюшоном с мехом, джинсы синие, черные ботинки с мехом.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции. Стражи порядка устанавливают и опрашивают её знакомых, проверяют места возможного появления подростка.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02.