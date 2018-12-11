Из детдома в Омской области убежала воспитанница
В полицию обратились сотрудники Тарского детского дома. 15-летняя воспитанница Валерия Занькова самовольно покинула это учреждение. До настоящего момента неизвестно, где она находится.
Приметы Валерии: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые средней длинны.
Была одета в шапку черную с тремя вязанными розами, серый пуховик с капюшоном с мехом, джинсы синие, черные ботинки с мехом.
На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав полиции. Стражи порядка устанавливают и опрашивают её знакомых, проверяют места возможного появления подростка.
Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-01 или 02.
Фото: 55.мвд.рф