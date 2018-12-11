В Омской области любой человек с ограниченными возможностями может заниматься спортом

11 Дек. 12:13 2018-12-11T12:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске силами общественников в начале девяностых был открыт физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Омич». Туда может любой желающий заниматься спортом житель города. Ограниченные возможности не приговор для людей с активной жизненной позицией. Если человек получил какие-то серьезные травмы и стал инвалидом можно прийти в спортивный клуб для инвалидов. Там на общественных началах профессионалы занимаются спортивной подготовкой людей с ограниченными возможностями.

О различных направлениях в спортивном клубе нам рассказал член Общественной палаты и председатель спортивного клуба «Омич» Сергей Ещенко:

- Сейчас в нашем клубе постоянно занимаются около ста человек. В основном мы занимаемся молодежью, они потенциально могут показать наилучшие результаты в спорте. Члены нашего клуба могут заниматься плаванием, легкой атлетикой, волейболом, стрельбой, лыжами, борьбой и даже каратэ. Ограниченные возможности для этого – не препятствие. Например, глухие участвуют соревнованиях по стрельбе и лыжным гонкам. В волейбол играют на колясках, - рассказал Ещенко.