В Омске осудили пьяного водителя, покалечившего пассажирку

11 Дек. 11:05 2018-12-11T11:05:39+03:00

Ближайшие два года он проведет в колонии-поселении. Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей 500 тысяч

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В омске вынесли приговор гражданину Казахстанна. В суде установлено, что 9 мая, будучи пьяным, он устроил ДТП на дороге Омск - Русская Поляна. Он выехал на встречную полосу, где его его авто столкнулось со встречной машиной. В результате аварии серьезные трамвы получила пассажирка этого, второго транспортного средства. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

- Суд назначил виновнику дорожно-транспортного происшествия наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.