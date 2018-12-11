Под Омском горе-преступник попался на грабеже магазина, за который он уже сидел

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-11T10:56:34+03:00

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В селе Логиновка Павлоградского района этой ночью загорелся магазин. После тушения пожара следователи установили, что кто-то незаконно проник в помещение – окно было взломано. После опроса местных жителей подозрение пало на 27-летнего мужчину, который приходил днем просить денег в долг.

Оказалось, что сибиряк хотел ограбить магазин, однако, попав внутрь, уронил свой телефон. Как сообщили в пресс-службе полици, мужчина не смог собрать рассыпавшиеся детали от телефона и решил все поджечь, чтобы замести следы. Здание выгорело полностью, хозяйка магазина оценила ущерб в 350 тысяч рублей.

Мужчину задержали и завели уголовное дело. Примечательно, что он освободился из тюрьмы только этим летом. Там сибиряк сидел за разбойное нападение на этот же магазин.