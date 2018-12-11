2018-12-11T10:38:21+03:00
Общество

Владимир Гуселетов принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов

В конце минувшей недели лидер омских справедливороссов Владимир Гуселетов принял участие в торжественной концертной программе «Музыка сердец открытых», посвященной Международному Дню инвалидов
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Организатором мероприятия, прошедшего в Областном центре культуры «Сибиряк» выступило Советское подразделение Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке Администрации Советского округа и Мэрии города Омска.

Перед гостями выступили танцевальные коллективы школы современной хореографии «Амплуа», образцовый хореографический ансамбль «Колибри», спели песни участники народных вокальных коллективов «Вдохновение» и «Молодость», юные дарования из ансамбля «Поющие волшебники» и солист Антон Болбат.

Самым социально активным членам общества инвалидов на мероприятии были вручены благодарственные письма и памятные подарки за активное участие в жизни Советского округа и создание условий для интеграции в общество людей, имеющих ограничения по здоровью. Награды активистам вручили заместитель главы администрации Советского административного округа Омска Сергей Клочихин и предприниматель Зулфикор Додарбеков.

Руководитель регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и депутат Омского городского Совета Владимир Гуселетов также пришел не с пустыми руками. Он передал в дар руководителю Советского подразделения омской организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольге Пунславс чайный сервиз, термопот и другие принадлежности для чаепитий, чтобы активисты организации могли чаще собираться в уютной неформальной обстановке для обсуждения важных вопросов и проведения досуга.

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