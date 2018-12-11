2018-12-11T10:08:59+03:00
Происшествия

Появилось видео погони за пьяным омичом на «Уазике»

Водитель остановился, только когда ему пробили колесо [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Напомним, на парковке одного из супермаркетов по улице Энтузиастов дрифтовал «Уазик». Этим он и привлек внимание полицейских. Они попросили водителя остановиться, но прибавил газу и попытался уехать от полицейских.

Как сообщили в пресс-службе полиции, стражи порядка отправитлись в погоню за мужчиной. Водитель игнорировал все требования об остановке, и сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам. Только после того, как было пробито колесо «Уазика», гонщик остановился. Он вышел из машины и хотел убежать, но его задержали.

На вопрос за что он был задержан, мужчина ответил, что был пьян – он пил пиво.

Госавтоинспекторы в результате погони задержали нетрезвого водителя.

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