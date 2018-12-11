В Омске пенсионер на иномарке въехал в толпу людей

СЕГОДНЯ 09:33 2018-12-11T09:33:30+03:00

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Серьезная авария произошла сегодня в частном секторе Омска. Около 8 часов утра в районе дома №25 по улице 25-ая рабочая пенсионер сбил сразу несколько человек. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, 71-летний пенсионер на «Хонде» сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Вероятно, они пытались быстро перебежать дорогу, но попали под колеса машины.

Двое школьников 9-летняя девочка и 10-летний мальчик обратились за помощью к медикам. Еще две девушки, которым 19 и 28 лет, также получили травмы. Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.