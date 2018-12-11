В Общественном транспорте Омска сохранят все льготы

11 Дек. 09:22 2018-12-11T09:22:54+03:00

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С 1 января проезд в общественном транспорте подорожает до 30 рублей. Но у пассажиров есть выбор: омичи могут проехать в автобусе или маршрутке и за 25 рублей, если воспользуются электронным способом оплаты билета. То есть для горожан это стимул не рассчитываться наличкой. Электронная система расчета за проезд позволит властям максимально точно отследить пассажиропоток в маршрутках у частных перевозчиков. А это уже налоги и пополнение бюджета.

Несмотря на повышение стоимости проезда, все льготы в общественном транспорте останутся. На необходимость этого обратил внимание губернатор Омской области Александр Бурков.

- Мы разделяем обеспокоенность мэрии Омска ситуацией в транспортной отрасли в вопросах пассажирских перевозок. Мы слышим экономические обоснования необходимости повышать стоимость проезда, - сказал глава региона. - Но я хочу подчеркнуть: льготы для пенсионеров, школьников, студентовдолжны быть предусмотрены. Я обращаюсь и к мэру города, и к депутатам Омского городского совета учесть, что льготы должны сохраняться.

В департаменте транспорта подчеркивают: сохранение льгот сделают плату за роезд для отдельных категорий жителей еще дешевле 25 рублей.

- Совместно с губернатором принято решение адресно предоставлять льготы тем категориям граждан, которые в них нуждаются. Таким образом, при общем увеличении стоимости проезда до 25 рублей школьники будут платить 15 рублей, пенсионеры и студенты — по 18 рублей, - комментирует ситуацию директор департамента транспорта Александр Вялков. - Сам размер льготы увеличивается: например, если сейчас школьники получают льготу в размере 6 рублей за одну поездку, то после нового года будут получать 10 рублей.

В Общественной палате Омской области уверены: снижение стоимости проезда за счет возможности рассчитаться за билет электронным способом, а также система льгот позволят пассажирам менее болезненно принять повышение стоимости.

- Конечно, льготы крайне выжны. Главное, чтобы транспортники имели гарантированные источники возмещения своих затрат. Это с одной стороны, - комментирует секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова. - С другой стороны стоит житель. Общественная палата за сохранение всех льгот! Я могу согласиться с положениями бюджетов, с экономической ситуацией. Но сложно отдавать завоеванное, люди привыкли к этой господдержке. И им она необходима. Поэтому департамент транспорта и депутаты горсовета должны находить резервы и источники финанисрования льгот в общественном транспорте. Не даром бюджетное послание президента и губернатора имеют главный посыл - социальная направленность.