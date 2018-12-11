Первый год работы мэра Фадиной: Решение вопросов ЖКХ, диалог с омичами и создание территории комфорта

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-11T08:29:36+03:00

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Ровно год прошел с момента, когда мэром Омска стала Оксана Фадина. Срок достаточный для того, чтобы подводить первые итоги. За это время Оксане Фадиной удалось сдвинуть с места решение многолетних сложных вопросов, которые напрямую касаются качества жизни и комфорта жителей. А это, как отметила мэр, один из приоритетов в работе администрации Омска

(подробнее см. «Из первых уст»).

ПОКУПКА НОВЫХ АВТОБУСОВ

Еще несколько лет назад обновление подвижного состава муниципального транспорта в Омске считали одной из самых острых проблем. Износ автопарка превышал 95%. В этом году ситуацию удалось развернуть на явные плюсы. Власти закупили в лизинг 100 автобусов средней вместительности. Буквально с первых дней все они успешно работают на городских маршрутах. Кстати, последний раз такое количество машин приобретали в Омске более 10 лет назад. К концу декабря по контрактам ожидается поступление еще 20 автобусов большого класса, которые работают на компримированном природном газе, - это экономически выгоднее, и 100 машин малого класса - они приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Еще одна острая, застарелая проблема. Дорожной техники не хватает - та, что имеется в арсенале городских дорожных служб, выпуска 70 - 80-х годов прошлого века. О какой качественной и оперативной уборке дорог можно было вести речь, особенно после сильных снегопадов? Приобрести современную дорожную технику, чтобы город был более чистым и ухоженным, - это стало одной из первоочередных инициатив нового мэра.

Директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров с удовольствием перечисляет весь список приобретенной техники: 20 профессиональных самоходных вакуумных пылесосов AGRINOVA OSWALD OS10D3-SL; 10 самосвалов КамАЗ-L4 с объемом кузова 10 куб. м и грузоподъемностью 14,5 т; 10 тракторов «Беларус» с навесным плужно-щеточным оборудованием; 7 комбинированных дорожных машин; 7 автогрейдеров «Рыбинец»; 7 фронтальных автопогрузчиков «Волжанин»; 7 снегопогрузчиков. Меньшими партиями приобретена и другая техника, необходимая для содержания городских дорог и мест общего пользования: подметально-уборочные машины, дорожные самоходные катки, автопрогрузчик фронтальный, комплекты навесного щеточного оборудования для мойки бордюрного камня и барьерных ограждений и др.

Общая сумма закупки составила 248,9 млн рублей.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ

Колоссальные средства выделяют власти всех уровней на ремонт городских магистралей. В этом году - опять около одного миллиарда рублей. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Омске в порядок приведены 42 дороги. На Красном пути, кроме ремонта проезжей части, выполнено устройство ливневки, отремонтирован тротуар. На 19 участках установлено ограждение.

Самое примечательное, что все чаще в нашем городе при ремонте дорог стали использовать новые технологии и материалы. Так, на 8 дорогах применен метод холодного ресайклинга с укреплением цементом и полимерными добавками. На четырех магистралях выполнено устройство выравнивающего слоя методом горячей регенерации - так называемое термопрофилирование. На пяти - верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальто-бетона. И все это для того, чтобы отремонтированные дороги за счет повышенных прочностных характеристик смогли прослужить дольше.

В следующем году планируется отремонтировать 17 магистралей (подробнее см. «Важно!»). Меньшее количество дорог связано с тем, что это будет комплексный ремонт - с установкой ограждений, ремонтом тротуаров, обустройством ливневой канализации и остановок общественного транспорта, укреплением обочин, заменой бордюрных камней, нанесением разметки.

На реконструкцию сооружения из бюджета потратили более 300 млн рублей. Фото: Пресс-служба омской мэрии

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЮБИЛЕЙНОГО МОСТА

Особое внимание новое руководство Омска уделяет состоянию мостов. Первой ласточкой стал Юбилейный. На его реконструкцию из городского и областного бюджетов выделили более 300 млн рублей. 3 октября 2018 года - почти на 2 месяца раньше срока - Юбилейный мост торжественно открыли. В церемонии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Она едва ли не каждую неделю бывала на важном для города объекте, проводила там рабочие совещания со строителями. В этом году прошли обследования и испытания Ленинградского, Комсомольского мостов и моста им. 60-летия ВЛКСМ. По их результатам в мэрии примут решение, какой из них будет отремонтирован первым.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Создание в Омске территории комфорта - один из приоритетов работы мэрии. Об этом Оксана Фадина заявила при обсуждении Стратегии развития города до 2030 года. И первые шаги в этом направлении уже пройдены. В администрации делают ставку на мнение жителей, которые лучше знают, каким они видят новый облик Омска.

18 марта состоялось народное голосование за проекты благоустройства 2018 года по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Почти 273 тысячи омичей высказались в поддержку тех или иных предложенных проектов. Окончательно по результатам голосования был выбран один общегородской объект - бульвар Победы - и по одному в каждом округе: в Кировском - сквер Героев-авиаторов, в Центральном - бульвар Мартынова, в Ленинском - парк семейного отдыха по ул. Архиепископа Сильвестра, в Октябрьском - сквер ветеранов авиации «Крылатое братство», в Советском - проспект Культуры от ул. Малунцева до XX Партсъезда, в том числе территория около детской городской поликлиники № 1. Сумма затрат с учетом 75 дворовых территорий - 331,5 млн рублей.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Конечная цель - сделать Омск территорией комфорта»

Мэр Оксана ФАДИНА:

- Наша задача - сделать бюджет города ликвидным. Тогда мы сможем решать уже новые задачи. Конечная цель - сделать Омск территорией комфорта. Путь начат: обновляется парк автобусов, дорожной техники, проведен анализ состояния зданий школ и садиков, внедряется новая система взаимодействия с частными перевозчиками. Совокупность опорных факторов и вовлечение самих граждан в процесс жизни города помогут нам оперативно корректировать повестку и быстрее двигаться к намеченным целям.

ВАЖНО!

Какие магистрали отремонтируют в 2019 году?

- Ленинградская пл.;

- ул. 70 лет Октября (от Енисейской до ул. Конева);

- ул. Енисейская;

- Пушкинский тракт;

- Черлакский тракт;

- ул. 3-я Енисейская;

- ул. Конева;

- ул. 10 лет Октября (от Думской до ул. Лескова);

- ул. Герцена (до ул. 36-я Северная);

- ул. Гагарина;

- ул. Лермонтова (от ул. Б. Хмельницкого до 3-го Разъезда);

- ул. Масленникова;

- Объездная дорога у Чукреевки;

- ул. Транссибирская;

- ул. Кондратюка;

- 3-й Разъезд;

- дорога до поселка Большие Поля.