2018-12-11T08:36:27+03:00
Происшествия

В Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее любовника

Ему может грозить до 15 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее соседа-любовникаВ Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее соседа-любовникаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Трагичная история произошла в селе Полтавка. В одном из частных домов жила семья – муж с женой и двое детей. Жена изменяла мужу с соседом, но в какой-то момент супруг узнал об измене.

Подробности «Комсомолке» сообщили в Азовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Омской области, ревнивец раз и навсегда решил разобраться с неверной женой. Он взял из дома нож и пришел в магазин, где она работала продавцом. Он напал на супругу и ранил ее в плечо, после этого женщина вырвалась и убежала.

Мужчина решил довести дело до конца и пошел к соседу-любовнику. Он напал на него во дворе дома. Ревнивец нанес сопернику удары ножом в ногу и в живот. После этого любовник вырвался и убежал к соседям, ему вызвали там скорую. В больнице он провел два дня, но спасти его не удалось. От полученных травм сибиряк скончался.

По решению суда мужчину-ревнивца арестовали. На него завели два уголовных дела по статье «Покушение на убийство», однако теперь мужчине грозит и статья за убийство. Ревнивец может получить до 15 лет тюрьмы.

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