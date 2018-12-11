2018-12-11T07:54:59+03:00
Общество

В Омске пьяный водитель устроил гонку на дороге - полицейским пришлось стрелять

А до этого он дрифтовал на парковке перед гипермаркетом
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Внимание полицейских, патрулировавших улицу Энтузиастов, привлек «уазик», дрифтовавший на парковке перед одним из гипермаркетов. На требование остановиться доморощенный гонщик только прибавил газу и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

- Водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В районе дома № 37 по ул. Энтузиастов для остановки транспортного средства в соответствии с законом «О полиции» инспекторы применили огнестрельное оружие. Прицельными выстрелами пробили заднее колесо УАЗа, после чего водитель остановился и попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан.

Как выяснилось, 24-летний задержанный был пьян. Его авто отправили на спецстоянку. А ему самому грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Это, кстати, далеко не первое его нарушение - на него уже было заведено 15 протоколов, в том числе за проезд на красный свет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске пенсионер на иномарке въехал в толпу людей
В Общественном транспорте Омска сохранят все льготы
В Омской кадастровой палате органам власти можно получить электронную подпись
Как правильно подготовить техплан на ИЖС
Как вернуть оплату за предоставление сведений из ЕГРН
В Омской области водитель насмерть сбил школьницу
В Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее любовника
Первый год работы мэра Фадиной: Решение вопросов ЖКХ, диалог с омичами и создание территории комфорта
Спикер горсовета: Мы ищем точки взаимодействия между омичами и властью
В одном из дворов Омска засняли мастера идеальной парковки
Специалисты Омского Россельхознадзора задержали мясо домашней птицы при пересечении границы
В Омске одну из школ закрыли на карантин
Прокуратура просит 2 года ограничения свободы омичу, стрелявшему подруге в лицо
Большереченский зоопарк опубликовал фото маленьких львят
Полицейские накрыли притон с проститутками в омской сауне
Семья, у которой в Омске на пожаре погиб ребенок, получит помощь от властей
С вкусным Новым годом!
Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревню
Земле - плодородие, а не захламление