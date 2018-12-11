В Омске пьяный водитель устроил гонку на дороге - полицейским пришлось стрелять

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-11T07:54:59+03:00

А до этого он дрифтовал на парковке перед гипермаркетом

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Внимание полицейских, патрулировавших улицу Энтузиастов, привлек «уазик», дрифтовавший на парковке перед одним из гипермаркетов. На требование остановиться доморощенный гонщик только прибавил газу и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения.

- Водитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В районе дома № 37 по ул. Энтузиастов для остановки транспортного средства в соответствии с законом «О полиции» инспекторы применили огнестрельное оружие. Прицельными выстрелами пробили заднее колесо УАЗа, после чего водитель остановился и попытался скрыться в пешем порядке, но был задержан.

Как выяснилось, 24-летний задержанный был пьян. Его авто отправили на спецстоянку. А ему самому грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Это, кстати, далеко не первое его нарушение - на него уже было заведено 15 протоколов, в том числе за проезд на красный свет.