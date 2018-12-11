В одном из дворов Омска засняли мастера идеальной парковки

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-11T07:53:08+03:00

Он оставил свою машину в миллиметре от соседней

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В одном из дворов города омичи засняли идеальную парковку жителя микрорайона. На фото видно, что одна из машин припарковалась буквально в нескольких миллиметрах от соседней машины. При этом авто целы и даже не поцарапаны.

Омич опубликовал фото в соцсетях и спросил омичей, слабо ли им припарковаться так же. Впрочем, в комментариях некоторые злорадствуют и пишут, что наверняка с другой стороны многометровое расстояние. Некоторые предположили, что так соседи решили кого-то наказать.

- Скорее всего, машины одного хозяина. Тоже так ставим, когда места не хватает, - пишут знающие омичи, у которых во дворах не хватает места для стоянки.