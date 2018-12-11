2018-12-11T07:29:36+03:00
Общество

В Омске одну из школ закрыли на карантин

Занятия отменены из-за высокой заболеваемости ОРВИ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске одну из школ закрыли на карантинВ Омске одну из школ закрыли на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В наш город пришел сезон гриппа и ОРВИ. По всему городу на карантине сейчас находятся 45 классов. В школе №34 на Левобережье полностью отменены занятия у всех 33 классов. Как сообщает ГТРК «Омск» со ссылкой на департамент образования карантин введен высокой заболеваемости ОРВИ в городе.

Карантин введен еще в восьми омских школах – там дети также болеют различными простудными инфекциями. 12 классов администрация школ отправила домой, чтобы не допустить распространения заболевания.

В минздраве отмечают, что сейчас начался сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако эпидемии в регионе пока нет.

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