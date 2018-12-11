2018-12-11T07:29:36+03:00
Общество

В Омске одну из школ закрыли на карантин

Занятия отменены из-за высокой заболеваемости ОРВИ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске одну из школ закрыли на карантинВ Омске одну из школ закрыли на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В наш город пришел сезон гриппа и ОРВИ. По всему городу на карантине сейчас находятся 45 классов. В школе №34 на Левобережье полностью отменены занятия у всех 33 классов. Как сообщает ГТРК «Омск» со ссылкой на департамент образования карантин введен высокой заболеваемости ОРВИ в городе.

Карантин введен еще в восьми омских школах – там дети также болеют различными простудными инфекциями. 12 классов администрация школ отправила домой, чтобы не допустить распространения заболевания.

В минздраве отмечают, что сейчас начался сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако эпидемии в регионе пока нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске пенсионер на иномарке въехал в толпу людей
В Общественном транспорте Омска сохранят все льготы
В Омской кадастровой палате органам власти можно получить электронную подпись
Как правильно подготовить техплан на ИЖС
Как вернуть оплату за предоставление сведений из ЕГРН
В Омской области водитель насмерть сбил школьницу
В Омской области ревнивый муж ранил жену и зарезал ее любовника
Первый год работы мэра Фадиной: Решение вопросов ЖКХ, диалог с омичами и создание территории комфорта
Спикер горсовета: Мы ищем точки взаимодействия между омичами и властью
В Омске пьяный водитель устроил гонку на дороге - полицейским пришлось стрелять
В одном из дворов Омска засняли мастера идеальной парковки
Специалисты Омского Россельхознадзора задержали мясо домашней птицы при пересечении границы
Прокуратура просит 2 года ограничения свободы омичу, стрелявшему подруге в лицо
Большереченский зоопарк опубликовал фото маленьких львят
Полицейские накрыли притон с проститутками в омской сауне
Семья, у которой в Омске на пожаре погиб ребенок, получит помощь от властей
С вкусным Новым годом!
Пьяный омич украл катафалк и увез его в деревню
Земле - плодородие, а не захламление