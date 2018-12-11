2018-12-11T07:07:26+03:00
Общество

Прокуратура просит 2 года ограничения свободы омичу, стрелявшему подруге в лицо

А девушка, навсегда оставшаяся инвалидом, требует самого строго наказания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Для омича, выстрелившего девушке в лицо, обвинение просит 2 года ограничения свободыДля омича, выстрелившего девушке в лицо, обвинение просит 2 года ограничения свободыФото: Анна МИКУЛА
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Накануне прошло очередное заседание суда по делу парня, который выстрелил в лицо своей подруге. Напомним, молодому человеку Сергею Ковалеву родители подарили ружье. Во время посиделок у него дома парень зачем-то навел оружие на лицо своей подруги, Сони, которая была у него в тот момент в гостях. Ружье внезапно выстрелило, девушка получила серьезные травмы, однако осталась жива.

У молодой омички разорвана щека и раздроблена скула. Она обратилась в суд, чтобы Ковалев выплатил ей деньги на дорогостоящие операции по восстановлению.

Обвинение просит для Ковалева 2 года ограничения свободы. Софья требует 3 миллиона рублей в качестве компенсации – именно столько нужно на пластические операции. Девушка рассказала на суде, какие муки она испытывает из-за постоянного приема таблеток. Она хочет для Сергея самого строгого наказания.

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