2018-12-10T14:40:45+03:00
Дом. Семья

Большереченский зоопарк опубликовал фото маленьких львят

Они развиваются быстрее своих сородичей и уже сейчас понятно, что будут крупнее обычного
Анна МИКУЛА
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Фото: Наталья БолотоваФото: Наталья Болотова
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В Большереченском зоопарке очередное пополнение - у львицы Агнессы родились четверо малышей. Накануне им исполнилось три месяца, но впервые их сфотографировать сотрудникам удалось только сейчас. Агнесса очень трепетно относится в своим материнским обязанностям и оберегает детенышей от посторонних глаз.

- Она у нас и так с характером, а, когда появились львята стала особенно агрессивной, - рассказывает начальник методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова. - Особенно сложно зоотехникам, которые за ними ухаживают. Чтобы убрать в вольере, надо их перегнать в другой - это довольно страшно сейчас. При этом отец львят Крис - очень коммуникабельный и свободный. Он настолько добрый, что его даже можно погладить. А Агнесса - его противоположность.

Также рассказали, что львица очень крупная и детеныши, судя по всему, будут в нее. На материнском молоке они быстро окрепли и развиваются даже быстрее, чем обычные львята. Они сейчас уже вовсю едят мясо и играют в вольере. Правда, двоих их них уже отправили в зоопарк Ульяновска. Двоих оставшихся, самца и самочку, также передадут в другой город - какой именно, пока не известно.

Фото: Наталья Болотова

Фото: Наталья Болотова

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