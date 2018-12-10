Полицейские накрыли притон с проститутками в омской сауне

СЕГОДНЯ 14:29 2018-12-10T14:29:57+03:00

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В сауне на улице Красный Путь полицейские обнаружили притон с проститутками. В одном из помещений силовики сняли на видео факт оказания сексуальных услуг 22-летней девушкой. Ее привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в других помещениях сауны обнаружены 5 девушек, в возрасте от 18 до 27 лет – их доставили в полицейский участок для разбирательтсва. Также из других саун в центре города нескольких девушек привлекли по статье «Занятие проституцией».

Организатором предоставления интимных услуг оказалась 54-летняя женщина. Раньше она уже привлекалась к ответственности за организацию проституции. По всей видимости, женщине грозит новый срок до 5 лет.