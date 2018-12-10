2018-12-10T14:02:24+03:00
Общество

Семья, у которой в Омске на пожаре погиб ребенок, получит помощь от властей

Им выделят материальную помощь и обеспечат вещами и продуктами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская семья, у которой сгорел дом и погиб ребенок, получит помощь от администрацииОмская семья, у которой сгорел дом и погиб ребенок, получит помощь от администрацииФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Напомним, страшный пожар случился накануне в Ленинском округе города Омска. Из-за неисправного электрооборудования загорелся двухквартирный дом. В пожаре погибла 14-летняя девочка, матери и двум другим детям удалось спастись. Папа находится в реанимации в тяжелом состоянии. Омичи в соцсетях просили помочь семье вещами и стройматериалами. Им нужна одежда для 10-месячной малышки и для мальчика 8 лет.

Как сообщили в главном управлении информационной политики Омской области, погорельцы могут рассчитывать на помощь от властей. Им нужно обратиться в администрацию Ленинского округа, там по решению специальной комиссии им могут выделить материальную помощь. Также семье нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения, здесь погорельцам обещали помочь с одеждой и продуктами питания. Там же могут предоставить психолога и временное жилье.

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