СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-10T12:42:31+03:00

В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в Калачинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Калачинска провела проверку по сообщениям СМИ и местных жителей о сливе нечистот на окраине города. В ходе проверки жалобы подтвердились.

Как выяснили в ведомстве, на земельный участок сливал отходы ООО «Калачинский молкомбинат» - они не разработали проект санитарно-защитной зоны и не соблюдали природоохранное законодательство. По факту нарушений директору комбината вынесли представление.

В прокуратуре также выявили еще одного нарушителя – ассенизатора, который также незаконно сливал нечистоты на данный земельный участок. Его оштрафовали за ущерб экологии.