2018-12-10T12:42:31+03:00
Общество

В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в Калачинске

На них завели административные дела
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в КалачинскеВ прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в КалачинскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура города Калачинска провела проверку по сообщениям СМИ и местных жителей о сливе нечистот на окраине города. В ходе проверки жалобы подтвердились.

Как выяснили в ведомстве, на земельный участок сливал отходы ООО «Калачинский молкомбинат» - они не разработали проект санитарно-защитной зоны и не соблюдали природоохранное законодательство. По факту нарушений директору комбината вынесли представление.

В прокуратуре также выявили еще одного нарушителя – ассенизатора, который также незаконно сливал нечистоты на данный земельный участок. Его оштрафовали за ущерб экологии.

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