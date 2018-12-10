В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в Калачинске
На них завели административные дела
В прокуратуре назвали виновных в сливе нечистот в КалачинскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Прокуратура города Калачинска провела проверку по сообщениям СМИ и местных жителей о сливе нечистот на окраине города. В ходе проверки жалобы подтвердились.
Как выяснили в ведомстве, на земельный участок сливал отходы ООО «Калачинский молкомбинат» - они не разработали проект санитарно-защитной зоны и не соблюдали природоохранное законодательство. По факту нарушений директору комбината вынесли представление.
В прокуратуре также выявили еще одного нарушителя – ассенизатора, который также незаконно сливал нечистоты на данный земельный участок. Его оштрафовали за ущерб экологии.