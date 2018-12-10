2018-12-10T12:04:10+03:00
Общество

Дед Мороз на автобусе будет поздравлять омичей на остановках

Волшебник будет объезжать остановки с 26 по 30 декабря
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Дед Мороз на автобусе будет поздравлять омичей на остановкахДед Мороз на автобусе будет поздравлять омичей на остановкахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В нашем городе будет проходить «Праздник на колесах». С 26 по 30 декабря с 17.00 до 19.00 Дед Мороз будет объезжать остановки города на специальном автобусе, украшенном праздничной иллюминацией.

Как сообщили в администрации города, праздничный автобус будет проезжать по всем главным маршрутам города. На остановках он будет останавливаться, из него будут выходить Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои. Они планируют поздравлять омичей с новым годом прямо на остановках общественного транспорта.

Больше всего Дедов Морозов можно будет увидеть слете, который пройдет в сквере имени Дзержинского напротив городской администрации 15 декабря. Там для зимних волшебников и зрителей будут организованы конкурсы и развлекательная программа.

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