2018-12-10T11:33:07+03:00
Общество

Омич, не плативший алименты, получил тюремный срок

Деньги горе-папа так и не выплатил
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За неуплату алиментов омич отправился в колониюЗа неуплату алиментов омич отправился в колониюФото: Александр ГЛУЗ
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26-летний омич отказывался платить алименты на своего маленького сына. Его бывшая жена обратилась в суд. Но и после решения суда сибиряк не торопился давать деньги на ребенка. К 2018 году его долг уже составил 275 тысяч рублей.

Женщина с решением суда пошла к судебным приставам, которые сначала пытались помочь с трудоустройством горе-папы, а потом и привлекли его к административной ответственности в виде 70 часов обязательных работ. Позже отца привлекли еще и к уголовной ответственности, потому что деньги он так и не выплатил.

Омичу назначили условное наказание, но когда он снова нарушил требования, его отправили в колонию строгого режима.

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