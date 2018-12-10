Омич, не плативший алименты, получил тюремный срок

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-10T11:33:07+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летний омич отказывался платить алименты на своего маленького сына. Его бывшая жена обратилась в суд. Но и после решения суда сибиряк не торопился давать деньги на ребенка. К 2018 году его долг уже составил 275 тысяч рублей.

Женщина с решением суда пошла к судебным приставам, которые сначала пытались помочь с трудоустройством горе-папы, а потом и привлекли его к административной ответственности в виде 70 часов обязательных работ. Позже отца привлекли еще и к уголовной ответственности, потому что деньги он так и не выплатил.

Омичу назначили условное наказание, но когда он снова нарушил требования, его отправили в колонию строгого режима.