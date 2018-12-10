2018-12-10T10:46:23+03:00
Общество

В Омской области депутат с другом незаконно охотились на лосей

Они причинили ущерб почти на 900 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области местный депутат с другом незаконно охотились на лосейВ Омской области местный депутат с другом незаконно охотились на лосейФото: Дмитрий БРУШКО
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В Усть-Ишиме будут судить двух местных жителей, которые незаконно охотились на лосей. Два друга, один из которых депутат Ярковского сельского поселения, на снегоходах устроили охоту на рогатых. В лесу они обнаружили следы двух самцов и одной самки. Депутат с другом 10 выстрелами убили лосей.

Как сообщили в областной прокуратуре, охотников вычислили и завели на них уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба». А он составил 880 тысяч рублей. Дело уже передано в суд. С браконьеров требуют компенсации причиненного ущерба.

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