2018-12-10T10:27:52+03:00
Происшествия

Омич на дне рождения случайно убил друга во время селфи

Оружие выстрелило во время попытки сделать фото
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич на дне рождения случайно убил другаОмич на дне рождения случайно убил другаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Компания молодых людей весело отмечала день рождения. Всем им было от 18 до 20 лет. Родители накрыли им стол и оставили одних. Парни выпивали и к двум часам ночи вспомнили, что в сейфе родители хранят оружие. Молодые люди решили сделать эффектное фото с ружьем и открыли сейф. На этом веселье и закончилось.

Один из гостей, 19-лений омич думал, что ружье находится на предохранителе, и поставил палец на курок. Ружье неожиданно выстрелило прямо в 18-летнего парня.

Как нам рассказали в скорой, парня госпитализировали с серьезными травмами, но он умер в больнице. Сейчас в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области депутат с другом незаконно охотились на лосей
В Омской области депутат на почте украла 280 тысяч
В музее им. М.А.Врубеля откроется выставка художников Омска XX века (из коллекции ОТП Банка)
В Омске за год осудили 72 человека за экстремизм
Хоккеистов омского «Авангарда» вызвали в сборную
Компания «Омск РТС» вручила сертификаты на оплату отопления лучшим старшим по домам
Мэр Омска любит работать допоздна и в выходные
Семья из Омска, у которой сгорел дом и погиб ребенок, просит о помощи
В Общественной палате предложили назвать объект культуры в честь Летова, имя которого не присвоили аэропорту
Из Омска запустят прямой рейс до Еревана
На омских улицах появился стрит-арт с пачкой соды
В Омске 20 домов сидели без воды из-за коммунальной аварии
В омском парке нашли черный гроб на лыжах
Эксперты рассказали, кто в Омской области будет отвечать за содержание мусорных площадок с 1 января
Член Общественной палаты: Господдержка аграриев, о которой просит Бурков, поможет им развиваться