Омич на дне рождения случайно убил друга во время селфи

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-10T10:27:52+03:00

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Компания молодых людей весело отмечала день рождения. Всем им было от 18 до 20 лет. Родители накрыли им стол и оставили одних. Парни выпивали и к двум часам ночи вспомнили, что в сейфе родители хранят оружие. Молодые люди решили сделать эффектное фото с ружьем и открыли сейф. На этом веселье и закончилось.

Один из гостей, 19-лений омич думал, что ружье находится на предохранителе, и поставил палец на курок. Ружье неожиданно выстрелило прямо в 18-летнего парня.

Как нам рассказали в скорой, парня госпитализировали с серьезными травмами, но он умер в больнице. Сейчас в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.