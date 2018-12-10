2018-12-10T09:40:09+03:00
Общество

В Омской области депутат на почте украла 280 тысяч

Ей дали два года условно и сказали возместить ущерб
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области депутат на почте украла 280 тысячВ Омской области депутат на почте украла 280 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат Оглухинского сельского поселения Крутинского района Омской области украла 280 тысяч из местного постового отделения. Как сообщили в областной прокуратуре, женщина помимо депутатских полномочий еще руководила местным постовым отделением.

Используя свое служебное положение, депутат подделала бумаги в отделении почты и забрала деньги. После проверки нарушения выявили, а женщине дали 2 года условно. Также она должна возместить ущерб в полном размере.

Как только приговор вступил в законную силу, женщину лишили и депутатского мандата.

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