В Омской области депутат на почте украла 280 тысяч
Ей дали два года условно и сказали возместить ущерб
В Омской области депутат на почте украла 280 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат Оглухинского сельского поселения Крутинского района Омской области украла 280 тысяч из местного постового отделения. Как сообщили в областной прокуратуре, женщина помимо депутатских полномочий еще руководила местным постовым отделением.
Используя свое служебное положение, депутат подделала бумаги в отделении почты и забрала деньги. После проверки нарушения выявили, а женщине дали 2 года условно. Также она должна возместить ущерб в полном размере.
Как только приговор вступил в законную силу, женщину лишили и депутатского мандата.