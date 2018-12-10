2018-12-10T08:54:29+03:00
Общество

Хоккеистов омского «Авангарда» вызвали в сборную

Они сыграют в сборной на одном из этапов Еврохоккейтура
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Двое нападающих омского «Авангарда» будут участвовать в одном из этапов Еврохоккейтура, который пройдет с 13 по 14 декабря в Люцерне (Швейцария). Помимо россиян, в нем примут участие команды Швейцарии, Австрии и Словакии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», из «Авангарда» в сборную вызваны нападающие Денис Зернов и Илья Михеев. Некоторое время назад обоих хоккеистов уже вызывали в национальную команду. Но тогда у Ильи Михеева были проблемы со здоровьем и он не смог принять участие в одном из этапов тура в Финляндии.

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