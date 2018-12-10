2018-12-10T08:02:12+03:00
Общество

Мэр Омска любит работать допоздна и в выходные

По словам Оксаны Фадиной, иногда она уходит с работы далеко за полночь
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Instagram Оксаны ФадинойФото: Instagram Оксаны Фадиной
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Мэр Омска Оксана Фадина призналась, что она любит работать поздно вечером. Также у нее есть правило приезжать на работу по субботам, а в воскресенье делать объезд по городу, призналась градоначальница в интервью ГТРК «Иртыш».

- Вечер – это время, когда можно заняться аналитикой, что-то перепроверить, посчитать, сделать какие-то выкладки и задать не всегда приятные вопросы своим коллегам, - рассказала Фадина.

Мэр любит приезжать на работу и в выходные.

- Если я в выходной позволяю себе проехаться по своим делам, я выбираю не короткую траекторию, а проеду какими-то улицами, чтобы посмотреть, что там происходит, - сообщила мэр.

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