Мэр Омска любит работать допоздна и в выходные

СЕГОДНЯ 08:02 2018-12-10T08:02:12+03:00

По словам Оксаны Фадиной, иногда она уходит с работы далеко за полночь

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Мэр Омска Оксана Фадина призналась, что она любит работать поздно вечером. Также у нее есть правило приезжать на работу по субботам, а в воскресенье делать объезд по городу, призналась градоначальница в интервью ГТРК «Иртыш».

- Вечер – это время, когда можно заняться аналитикой, что-то перепроверить, посчитать, сделать какие-то выкладки и задать не всегда приятные вопросы своим коллегам, - рассказала Фадина.

Мэр любит приезжать на работу и в выходные.

- Если я в выходной позволяю себе проехаться по своим делам, я выбираю не короткую траекторию, а проеду какими-то улицами, чтобы посмотреть, что там происходит, - сообщила мэр.