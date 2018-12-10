СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-10T07:45:45+03:00

Семья из Омска, у которой сгорел дом и погиб ребенок, просит о помощи Фото: vk.com

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Накануне в Ленинском округе произошел страшный пожар. У семьи полностью сгорел дом. Пожар произошел из-за неисправного электрооборудования. В пожаре погибла 14-летняя девочка, ее отец в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Спастись удалось двум детям – младшей девочке всего 10 месяцев, а мальчику 8 лет.

Их дом, скорее всего, уже не подлежит восстановлению, поэтому семье нужно искать новое жилье или строить новое. В пожаре также сгорели все их вещи, поэтому детям срочно нужна любая одежда. В соцсетях соседи семьи просят помочь финансово, а также вещами и стройматериалами.

В дневное время вещи можно приносить соседям по адресу: г. Омск, ул. Ростовская, д. 65. В вечернее время по адресу: г. Омск, ул. Ростовская, 59. Можно также звонить по указанным телефонам.