2018-12-10T07:26:54+03:00
Общество

В Общественной палате предложили назвать объект культуры в честь Летова, имя которого не присвоили аэропорту

Идею озвучила секретарь Лидия Герасимова
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В голосовании за имя аэропорту вариант с Егором Летовым набрал всего лишь 6%.В голосовании за имя аэропорту вариант с Егором Летовым набрал всего лишь 6%.Фото: Андрей КУТУЗОВ
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В Общественной палате подвели итоги гослосования за имя омскому аэропорту. Большинство горожан высказались за вариант с именем героя войны Дмитрия Карбышева. К сожалению поклонников омского музыканта Егора Летова за лидера группы "Гражданская оборона" проголосовало всего лишь 6% сибиряков.

Тем не менее, секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова не возражает, чтобы имя Летова все-таки увековечили. Она даже высказала идею, как это можно сделать.

- Я вполне готова подробнее ознакомиться с творчеством музыканта Егора Летова. Возможно, представители молодежи придут к нам со своим предложением в продвижении Егора Летова. Может, они захотят в его честь назвать какой-то объект в городе. Объекты культуры, я считаю, можно было рассматривать, - сказала Лидия Герасимова.

В то же время она признала, что ощущала: за Летовым стоит определенная группа общественности, мнение которой было важно услышать.

- Мы, безусловно, должны были выслушать мнения всех и уважительно относиться к их позиции. В будущем мы должны дать шанс людям пропагандировать имя Егора Летова, его искусство, его талант, - считает секретарь Общественной палаты Лидия Герасимова.

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