2018-12-10T07:11:14+03:00
Общество

На омских улицах появился стрит-арт с пачкой соды

Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Необычный стрит-арт появился в нашем городе. На фасадах сразу нескольких домов появились плакаты со стилизованным изображение пачки соды.

Рисунок сопровождается надписью: «То, что было до тебя и останется после».

Размышления омского художника о вечном настолько впечатлили спилили производителя соды, что фото из Омска появились в его Instagram.

- Сода дарит вдохновение не только кулинарам, но и уличным художникам. Вот, например, суровый омский стрит-арт, - говорится с сообщении. - Как вам?

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