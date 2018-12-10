На омских улицах появился стрит-арт с пачкой соды

СЕГОДНЯ 06:44 2018-12-10T07:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный стрит-арт появился в нашем городе. На фасадах сразу нескольких домов появились плакаты со стилизованным изображение пачки соды.

Рисунок сопровождается надписью: «То, что было до тебя и останется после».

Размышления омского художника о вечном настолько впечатлили спилили производителя соды, что фото из Омска появились в его Instagram.

- Сода дарит вдохновение не только кулинарам, но и уличным художникам. Вот, например, суровый омский стрит-арт, - говорится с сообщении. - Как вам?