2018-12-10T04:57:28+03:00
Общество

В Омске 20 домов сидели без воды из-за коммунальной аварии

Все случилось в Нефтяниках
Станислав МУХИН
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Крупная коммунальная авария произошла в Советском округе на выходных. В городке Нефтяников в воскресенье уром без холодной воды остались жители сразу 20 домов. По данным системы "Мой дом", отключение произошло в многоэтажках по следующим адресам: улица Андрианова, 5, 10, 10/1, 10/2, 11, улица Пригородная, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 9/1, 9/2, 10/2, 15, 15/1, 17, 17/2, 19, 21, 21/1.

- На месте аварии работали специалисты "ОмскВодоканала". Уже в обед водоснабжение было возобновлено, - уточнили в единой аварийной диспетчерской службе мэрии.

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