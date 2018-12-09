2018-12-09T19:04:45+03:00
Общество

В омском парке нашли черный гроб на лыжах

Необычную инсталляцию увидели на «Зеленом острове»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В парке в центре Омска обнаружили черный гробВ парке в центре Омска обнаружили черный гробФото: vk.com
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Жители Омска прогуливаясь по парку «Зеленый остров» в воскресенье могли наблюдать необычную инсталляцию. Черный гроб на лыжах с надписью «Start» появился в зарослях парка. Фото необычного арт-обекта быстро разлетелось по соцсетям. У омичей при виде гроба возникает много вопросов, ответов на которые нет. Жители недоумевают, откуда взялся гроб, почему он черный, что значит надпись, и главный вопрос - почему гроб на лыжах? Также неизвестно, что находтся внутри - проверять, судя по всему никто не стал.

Скорее всего, гроб - творение авангардных омских художников. Арт-объект называется «Snowgrob» или «Гробслей» — средство для катания с горок. Автор работы омский художник Дима Вирже. Именно у него на страчке в Instagram опубликовано фото этого гроба. В серии фотографий он с друзьями показывает, как они катались на нем с горок в прошлые выходные.

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