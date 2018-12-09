Эксперты рассказали, кто в Омской области будет отвечать за содержание мусорных площадок с 1 января

9 Дек. 14:20 2018-12-09T14:22:38+03:00

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С 1 января 2019 года в вывозе твердых коммунальных отходах (ТКО) произойдут серьезные изменения. Это касается не только Омской области, но и всей страны. С нового года за уборку и утилизацию мусора будет отвечать единый региональный оператор. У нас им стала новосибирская фирма ООО "Магнит", которая уже зарегистрировалась в Омской области, чтобы налоги с прибыли поступали в региональный бюджет. Платить за уборку ТКО омичи теперь станут в отедльной квитанции. Первая такая придет уже в феврале вместе с платежкой за электроэнергию.

Тем не мнее, у собственников возникает много вопросов к новой системе вывоза отходов. Например, кто будет отвечать за содержание санитарных площадках. Эксперты объясняют:

- Здесь все очень просто. Все зависит от формы собственности земельного участка, на котором находится санитарная площадка. Если земля относится к общедомовому имуществу - то бремя содержание мусорных контейнеров и всего прочего лежит на самих собственниках. Если же участок муниципальный - то убирать и содержать мусорную площадку обязаны городские власти, - объяснил член Общественной палаты, начальник Государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых.