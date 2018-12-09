2018-12-09T13:48:41+03:00
Политика

Член Общественной палаты: Господдержка аграриев, о которой просит Бурков, поможет им развиваться

Леонид БАРХАТОВ
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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Губернатор Александр Бурков вместе с главой регионального минсельхоза Максимом Чекусовым на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсудили механизм субсидирования аграриев и фермерских хозяйств в Омской области. По мнению Александра Буркова, из-за климатических условиях наши сельхозпроизводители заранее находятся в неравных условиях с более южными регионами. А затраты несут точно такие же.

Именно поэтому омский губернатор предложил Дмитрию Патрушеву рассмотреть механизмы государственной поддержки сибирских аграриев. Как считает Александр Бурков, необходимо компенсировать их транспортные расходы при отправке продукции на экспорт, а также продумать удобную систему льготных кредитов. Возможно, фермерам продлят срок возврата заемных средств - с 12 до 18 месяцев.

- Губернатор правильно обозначил проблему. Надеюсь, федерация нас услышит, - комментирует итоги встречи главы региона и Дмитрия Патрушева член Общественной палаты Омской области Анатолий Адабир. - Мы изначально проигрываем регионам, находящимся вне зоны рискованного земледелия. А подобные послабления помогут нашим фермерам.

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