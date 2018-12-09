2018-12-09T13:45:10+03:00
Происшествия

В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок

Еще три человека госпитализировали [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенокВ Омске при пожаре в частном доме погиб ребенокФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Трагедия случилась в воскресенье рано утром. Загорелся двухквартирный частный дом в Ленинском округе. По информации пресс-службы МЧС, из-за неисправного электрооборудования загорелась трехкомнатная квартира.

Хозяева жилища поздно заметили возгорание и не сразу смогли сообщить спасателям. На момент прибытия пожарных у дома уже горела и частично обрушилась крыша. Огонь перекинулся на крышу второй части дома.

Пожар приехали тушить 26 сотрудников МЧС и шесть автомобилей. Возгорание удалось потушить только через три с половиной часа. К сожалению, в пожаре не удалось спасти ребенка. Три человека пострадали, их увезли в больницу. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар в частном доме в Омске.

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