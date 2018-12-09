2018-12-09T09:34:36+03:00
Общество

В съемной квартире омичка оставила 50 кошек и сбежала

Животных срочно просят куда-то пристроить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В съемной квартире омичка оставила 50 кошек и сбежалаВ съемной квартире омичка оставила 50 кошек и сбежалаФото: vk.com
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Сообщение о квартиросъемщице с 50 кошками появилось в соцсетях. Омич написал, что девушка, которая жила в съемной квартире, оставила после себя 50 кошек. Сейчас они находятся в теплом сарае, но сибиряк не может их больше содержать и просит помощи у неравнодушных жителей города.

Как пишет мужчина, кошки «убили» всю квартиру, их срочно нужно куда-то пристроить - в добрые руки или в приют. Он просит помощи с пристройством животных.

Омичи в комментариях удивляются, как хозяева не заметили, что в их квартире живут столько кошек. Нерадивую квартиросъемщицу предлагают привлечь к ответственности. Животных рекомендуют срочно отдать в приют:

- Их нужно кастрировать, стерилизовать, обработать от паразитов, вакцинировать и искать дом. Иначе их через пол года будет раз в 5 больше чем сейчас, - пишут в комментариях.

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