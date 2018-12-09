На трассе под Омском в смертельной аварии погибла молодая пара

9 Дек. 09:35 2018-12-09T09:35:46+03:00

На трассе под Омском произошла смертельная авария Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В столкновении с большегрузом они скончались на месте

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Накануне вечером смертельная авария произошла на трассе под Омском в Любинском районе. На дороге Тюмень-Омск в районе 556 километра произошло столкновение. 26-летний водитель легковушки«Ниссан Примера» выезжал с проселочной дороги на трассу. Он не уступил дорогу большегрузному автомобилю «ДАФ» и столкнулся с ним.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка скончались на месте. Приехавшие на место происшествия медики уже ничем не могли им помочь.От их легковушки осталась лишь груда металлолома.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проводят проверку. Водитель большегруза серьезных травм не получил.