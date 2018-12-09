На трассе под Омском в смертельной аварии погибла молодая пара
Накануне вечером смертельная авария произошла на трассе под Омском в Любинском районе. На дороге Тюмень-Омск в районе 556 километра произошло столкновение. 26-летний водитель легковушки«Ниссан Примера» выезжал с проселочной дороги на трассу. Он не уступил дорогу большегрузному автомобилю «ДАФ» и столкнулся с ним.
Как сообщили в пресс-службе омской полиции, водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка скончались на месте. Приехавшие на место происшествия медики уже ничем не могли им помочь.От их легковушки осталась лишь груда металлолома.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и проводят проверку. Водитель большегруза серьезных травм не получил.