2018-12-09T07:49:22+03:00
Общество

В Омске кондуктор отказался принимать слегка надорванную купюру

Он грозилась высадить человека на трассе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В омском автобусе кондуктор отказалась принимать слегка надорванную купюруВ омском автобусе кондуктор отказалась принимать слегка надорванную купюруФото: vk.com
Изменить размер текста:

В социальных сетях омич пожаловался на кондуктора, который не хотел принимать слегка надорванную купюру. Все произошло в автобусе №327 (Лобкова - пос.Иртышский). Кондуктор увидел немного надорванную купюру и отказался ее брать, устроив скандал. Он грозился высадить парня прямо на трассе, поселок Иртышский находится в 25 километрах от Омска.

Омич опубликовал фото купюры и говорит, что это первый такой случай с этим кондуктором. В комментариях к записи мнения омичей разделились. Кто-то ругает транспортника, который обязан был принять купюру, другие - автора. Некоторые омичи считают, что пассажир мог бы и найти другие деньги и не устраивать скандал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте