2018-12-09T07:49:22+03:00
Общество

В Омске кондуктор отказался принимать слегка надорванную купюру

Он грозилась высадить человека на трассе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском автобусе кондуктор отказалась принимать слегка надорванную купюруВ омском автобусе кондуктор отказалась принимать слегка надорванную купюруФото: vk.com
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В социальных сетях омич пожаловался на кондуктора, который не хотел принимать слегка надорванную купюру. Все произошло в автобусе №327 (Лобкова - пос.Иртышский). Кондуктор увидел немного надорванную купюру и отказался ее брать, устроив скандал. Он грозился высадить парня прямо на трассе, поселок Иртышский находится в 25 километрах от Омска.

Омич опубликовал фото купюры и говорит, что это первый такой случай с этим кондуктором. В комментариях к записи мнения омичей разделились. Кто-то ругает транспортника, который обязан был принять купюру, другие - автора. Некоторые омичи считают, что пассажир мог бы и найти другие деньги и не устраивать скандал.

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