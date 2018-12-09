На выходе из кафе омича избили и украли его ботинки

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-09T07:40:42+03:00

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Житель Октябрьского округа зашел в кафе быстрого питания перекусить. На выходе из заведения на улице Ермолаевой на него напали двое неизвестных. Один из них ударил мужчину по голове и повалил на землю. Второй снял куртку и ботинки, забрал портмоне с документами. После этого они убежали.

Пострадавший омич решил обратиться в полицию. Как рассказали в пресс-службе ведомства, грабителей быстро нашли. Мужчины 20 и 36 лет уже были ранее судимы за похожие преступления. Их задержали в квартире на улице Романенко. Одежду и обувь вернули пострадавшему. На мужчин завели уголовное дело по статье «Грабеж», максимальное наказание по данной статье - 7 лет лишения свободы.