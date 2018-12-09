2018-12-09T07:38:44+03:00
Общество

Омичи сняли на видео лису, которая вымогает еду

Рыжая плутовка завелась в Чернолучье [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичи сняли на видео лису, которая вымогает едуОмичи сняли на видео лису, которая вымогает едуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омичи, которые проводят эти выходные на базе отдыха в пригороде Омска, засняли на видео лису, которая выпрашивает у них еду. Рыжую плутовку засняли сразу на нескольких базах отдыха - в «Покрышкино», «Коммунальнике» и в «Прииртышье».

Животное без тени страха подходит к отдыхающим очень близко и буквально выпрашивает еду, кто-то дает ей только что приготовленные шашлыки, кто-то выносит пищу из столовой.

Голодная лиса без разбора старается есть все подряд. Что привело дикое животное на территорию баз отдыха - неизвестно, однако некоторые омичи просят соблюдать осторожность. Лисы - переносчики опасного заболевания бешенства, поэтому не стоит подходить к ним слишком близко.

Лиса на базе отдыха в Омской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе под Омском в смертельной аварии погибла молодая пара
В съемной квартире омичка оставила 50 кошек и сбежала
В Омске кондуктор отказался принимать слегка надорванную купюру
На выходе из кафе омича избили и украли его ботинки
Появилось видео задержания опасных преступников, скрывавшихся в Омске
В Омске нашли водителя на внедорожнике, который сбил 12-летнюю девочку и скрылся
Омич во время драки оторвал ухо сопернику
Круглый стол в Общественной палате был посвящен 25-летию Конституции
Вместо «Силы Сибири» в кругосветку из Омска отправится яхта «Сибирь»
За новое имя омскому аэропорту проголосовали 110 тысяч человек
Из Омской области уезжает по 100 человек в день
Вице-губернатор советует уволиться директору омской школы, где травили ученика
Главный омский дорожник заявил, что службы достойно справились со снегопадом
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
Глава района в Омской области неожиданно ушел в отставку
В центре Омска лоб в лоб столкнулись две легковушки
В Омской области открылись две ледовые переправы
В Омске на сайте мусорного оператора появились бланки для заключения договора на вывоз отходов