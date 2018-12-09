Омичи сняли на видео лису, которая вымогает еду

9 Дек. 07:38 2018-12-09T07:38:44+03:00

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Омичи, которые проводят эти выходные на базе отдыха в пригороде Омска, засняли на видео лису, которая выпрашивает у них еду. Рыжую плутовку засняли сразу на нескольких базах отдыха - в «Покрышкино», «Коммунальнике» и в «Прииртышье».

Животное без тени страха подходит к отдыхающим очень близко и буквально выпрашивает еду, кто-то дает ей только что приготовленные шашлыки, кто-то выносит пищу из столовой.

Голодная лиса без разбора старается есть все подряд. Что привело дикое животное на территорию баз отдыха - неизвестно, однако некоторые омичи просят соблюдать осторожность. Лисы - переносчики опасного заболевания бешенства, поэтому не стоит подходить к ним слишком близко.