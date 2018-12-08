2018-12-08T12:43:09+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания опасных преступников, скрывавшихся в Омске

Полицейским удалось скрутить их прямо на дороге [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)
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Двое жителей Барнаула ограбили банк, из которого вынесли 1,9 млн рублей. Преступникам удалось скрыться, их объявили в федеральный розыск. Накануне машину с номерами разыскиваемой машины полицейские Роман Мозылев и Владимир Самбрат заметили на омской дороге Челябинск - Новосибирск.

Решили задерживать подозреваемых, но действовать с осторожностью - известно, что во время ограбления они угрожали предметом похожим на оружие. После задержания его нашли в салоне авто. Выяснилось, что это был сигнальный пистолет.

- Сотрудники полиции начали преследование транспортного средства. К задержанию подключились дополнительные экипажи ДПС, направленные дежурной частью Госавтоинспекции. В районе 823 км автодороги Челябинск-Новосибирск иномарка была остановлена и блокирована полицейскими. В салоне транспортного средства находились двое мужчин, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Подозреваемые доставлены в отдел полиции и будут переданы коллегам из Барнаула для проведения дальнейших следственных действий. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Задержание барнаульцев, подозреваемых в разбое.

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