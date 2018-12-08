2018-12-08T12:43:09+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания опасных преступников, скрывавшихся в Омске

Полицейским удалось скрутить их прямо на дороге [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)Фото: скриншот с видео (55.мвд.рф)
Изменить размер текста:

Двое жителей Барнаула ограбили банк, из которого вынесли 1,9 млн рублей. Преступникам удалось скрыться, их объявили в федеральный розыск. Накануне машину с номерами разыскиваемой машины полицейские Роман Мозылев и Владимир Самбрат заметили на омской дороге Челябинск - Новосибирск.

Решили задерживать подозреваемых, но действовать с осторожностью - известно, что во время ограбления они угрожали предметом похожим на оружие. После задержания его нашли в салоне авто. Выяснилось, что это был сигнальный пистолет.

- Сотрудники полиции начали преследование транспортного средства. К задержанию подключились дополнительные экипажи ДПС, направленные дежурной частью Госавтоинспекции. В районе 823 км автодороги Челябинск-Новосибирск иномарка была остановлена и блокирована полицейскими. В салоне транспортного средства находились двое мужчин, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Подозреваемые доставлены в отдел полиции и будут переданы коллегам из Барнаула для проведения дальнейших следственных действий. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

Задержание барнаульцев, подозреваемых в разбое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте