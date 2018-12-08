Омич во время драки оторвал ухо сопернику

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-08T10:59:43+03:00

Нападавшего задержали и будут судить

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском округе Омска появился доморощенный Майк Тайсон. Как и известный боксер, во время драки с соперником 30-летний местный житель оторвал ему верхнюю часть уха.

В полиции посчитали, что 32-летнему потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, теперь драчуна будут судить.

- Преступление совершено в ходе конфликта, в результате потерпевшему поставлен диагноз: рана ушной раковины, приведшая к травматической ампутации верхней трети ушной раковины, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки в регионе зарегистрированы четыре тяжких преступления, личности подозреваемых известны, с их участием проводятся следственные действия.