2018-12-07T13:48:50+03:00
Общество

Вместо «Силы Сибири» в кругосветку из Омска отправится яхта «Сибирь»

Судно депутата Кокорина не успеют отремонтировать к началу экспедиции
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Вместо «Силы Сибири» в кругосветку из Омска отправится яхта «Сибирь»Вместо «Силы Сибири» в кругосветку из Омска отправится яхта «Сибирь»Фото: facebook.com
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Вместо яхты «Сила Сибири», которая должна была отправиться в кругосветное путешествие, туда пойдет яхта «Сибирь». Об этом сообщили в Омском союзе журналистов со ссылкой на командора экспедиции Сергея Щербакова.

Яхта бизнесмена Валерия Кокорина, которая приобреталась специально для экспедиции, попала в сильный шторм у берегов Пальма-де-Майорки. Судно оказалось сильно повреждено, сейчас его ремонтируют. До старта экспедиции работы не успеют завершить. Поэтому в кругосветку, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, отправится омская яхта «Сибирь».

Экспедицию планируют начать 7 июля 2019 года, отправная точка – Омск.

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