2018-12-07T13:16:27+03:00
Общество

Из Омской области уезжает по 100 человек в день

В нашей области вновь зафиксировали убыль населения
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омской области уезжает по сто человек в деньИз Омской области уезжает по сто человек в деньФото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омскстат вновь озвучил печальную для Омска статистику. За девять месяцев 2018 года из Омской области уехали 31,1 тысяча человек. Получается, что каждый день из нашего региона уезжали примерно по 103 человека. И это только официальные цифры! При этом приехали в наш регион всего 21,1 тысяча человек. Миграционная убыль составила 10 тысяч человек.

Если говорить о данных за октябрь, то убыль за этот месяц составила 1066 человек. Приехали в нашу область 2,5 тысяч человек, а уехали 3,6 тысяч человек. Если отток населения сохранится, то до конца года наша область потеряет еще две тысячи человек.

Напомним, что это только официальная статистика. Сколько людей уезжает из Омска, сохранив омскую прописку, точно посчитать невозможно.

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