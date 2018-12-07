Вице-губернатор советует уволиться директору омской школы, где травили ученика

7 Дек. 12:37 2018-12-07T12:37:54+03:00

То же он посоветовал сделать и некомпетентным педагогам

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Заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков обратился к чиновникам из министерства образования с просьбой уволить директора гимназии №62 Марину Дюкову и других педагогов, которые травили школьника.

Напомним, история о травле детей в 62-ой школе стала известна благодаря посту в соцсетях мамы одного из учеников школы. Наталья Граф написала, что после того, как ее сын из-за плохого самочувствия не стал чистить снег на улице и пошел домой, учителя школы начали его травить. Ребенка вынуждали забрать документы из школы. В результате мальчик попал в больницу с неврозом.

Владимир Компанейщиков заявил в соцсети, что ситуация с сыном Натальи Граф в этой школе не единственная:

- Полученная информация подтверждает, что в школе давно сложилась абсолютно недопустимая морально-психологическая обстановка, которая создается директором гимназии и рядом лиц, приближенных к ней. Я полагаю, что мадам Дюкова и ряд других абсолютно некомпетентных педагогов должны быстренько написать заявления об уходе. Сегодня я обозначил свою позицию руководству Департамента образования города Омска и попросил принять меры.