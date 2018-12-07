Главный омский дорожник заявил, что службы достойно справились со снегопадом

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-07T11:35:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Последствия сильного снегопада, который едва не парализовал город неделю назад, устраняют до сих пор. 29 ноября тогда выпало рекордное количество осадков – более 10 сантиметров. Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров считает, что с последствиями обрушившейся на город стихии коммунальщики справились достойно.

Снежные валы с обочин дорог вывозят до сих пор. Завершить работы планируют к середине следующей недели, если снова не пойдет снег.

Чиновник объяснил, почему до сих пор коммунальщики вывозят снег. Несмотря на поставки новой уборочной техники, ее в городе еще не хватает. Чтобы эффективно чистить улицы, нужно 1100 единиц техники, а имеется всего лишь 500. Технике приходится работать на износ и перевыполнять нормы.