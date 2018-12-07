Главный омский дорожник заявил, что службы достойно справились со снегопадом
Последствия сильного снегопада, который едва не парализовал город неделю назад, устраняют до сих пор. 29 ноября тогда выпало рекордное количество осадков – более 10 сантиметров. Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров считает, что с последствиями обрушившейся на город стихии коммунальщики справились достойно.
Снежные валы с обочин дорог вывозят до сих пор. Завершить работы планируют к середине следующей недели, если снова не пойдет снег.
Чиновник объяснил, почему до сих пор коммунальщики вывозят снег. Несмотря на поставки новой уборочной техники, ее в городе еще не хватает. Чтобы эффективно чистить улицы, нужно 1100 единиц техники, а имеется всего лишь 500. Технике приходится работать на износ и перевыполнять нормы.