2018-12-07T11:35:10+03:00
Общество

Главный омский дорожник заявил, что службы достойно справились со снегопадом

Все снежные валы обещают вывезти к середине следующей недели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В мэрии заявили, что коммунальщики достойно справились со снегопадомВ мэрии заявили, что коммунальщики достойно справились со снегопадомФото: Евгения ГУСЕВА
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Последствия сильного снегопада, который едва не парализовал город неделю назад, устраняют до сих пор. 29 ноября тогда выпало рекордное количество осадков – более 10 сантиметров. Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров считает, что с последствиями обрушившейся на город стихии коммунальщики справились достойно.

Снежные валы с обочин дорог вывозят до сих пор. Завершить работы планируют к середине следующей недели, если снова не пойдет снег.

Чиновник объяснил, почему до сих пор коммунальщики вывозят снег. Несмотря на поставки новой уборочной техники, ее в городе еще не хватает. Чтобы эффективно чистить улицы, нужно 1100 единиц техники, а имеется всего лишь 500. Технике приходится работать на износ и перевыполнять нормы.

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