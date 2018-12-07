В центре Омска лоб в лоб столкнулись две легковушки
Об аварии на улице Маяковсого сообщают очевидцы в соцсетях. Все случилось в районе остановки «ПО Большевичка». Очевидцы сообщают, что судя по силе удара, столкновение произошло практически лоб в лоб. В Интернете появились фотографии ДТП.
На месте аварии работают медики и пожарные, но о пострадавших пока не сообщается. Одна из машин вылетела на обочину и снесла знак пешеходного перехода. В аварии у машин сильно повреждена передняя часть, много осколков лежит на проезжей части. У одной из машин сработали подушки безопасности.
У одной из машин сработали подушки безопасностиФото: vk.com
Причины аварии будут выяснять сотрудники ГИБДД, они пока на место происшествия не подъехали. По улице Маяковского движение затруднено.