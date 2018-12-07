7 Дек. 10:37 2018-12-07T10:37:34+03:00

В центре Омска лоб в лоб столкнулись две легковушки Фото: vk.com

О пострадавших пока не сообщается

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Об аварии на улице Маяковсого сообщают очевидцы в соцсетях. Все случилось в районе остановки «ПО Большевичка». Очевидцы сообщают, что судя по силе удара, столкновение произошло практически лоб в лоб. В Интернете появились фотографии ДТП.

На месте аварии работают медики и пожарные, но о пострадавших пока не сообщается. Одна из машин вылетела на обочину и снесла знак пешеходного перехода. В аварии у машин сильно повреждена передняя часть, много осколков лежит на проезжей части. У одной из машин сработали подушки безопасности.

У одной из машин сработали подушки безопасностиФото: vk.com

Причины аварии будут выяснять сотрудники ГИБДД, они пока на место происшествия не подъехали. По улице Маяковского движение затруднено.