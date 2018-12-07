В Омске на сайте мусорного оператора появились бланки для заключения договора на вывоз отходов

7 Дек. 10:07 2018-12-07T10:07:31+03:00

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С 1 января 2019 года отвечать за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) будет отвечать единый мусорный оператор. В Омской области аукцион по его выбору выиграла фирма ООО "Магнит". Главная задача регионального оператора – забирать отходы от контейнерной площадки у домов, увозить в места сортировки, обрабатывать и передавать мусор в переработку. Непереработанные компоненты ООО "Магнит" будет захоранивать на специальных полигонах.

В феврале от омичам вместе с квитанцией за свет придет еще и платежка за вывоз мусора. По новому закону теперь начисление будет идти не по жилой площади, а по количеству в ней прописанных людей.

При этом важный момент: за содержание контейнерных площадок отвечают собственники помещений в многоквартирном доме либо органы местного самоуправления. Все зависит от формы собственности земельного участка под санитарной площадкой.

Кстати, компания ООО "Магнит" уже перерегистрировалась из Новосибирска в Омск. Это значит, что налоговые отчисления с прибыли от деятельности регионального оператора будут идти в бюджет Омской области. Фирма открыла офис в городе и объявила аукционы на выполнение услуг по перевозке ТКО на территории Омской области. Общая сумма лотов составляет более 5,7 млрд рублей.

Региональный оператор начинает работу по налаживанию обратной связи с жителями. Сейчас на сайте ООО "Магнит" есть ответы на самые распрастраненные ответы собственников. К тому же там можно скачать формы предоставления информации для заключения договора с региональным оператором. Такие формы разработаны для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц. Напомним, что форму договора с региональным оператором должны выбрать жители.

- Собственникам необходимо провести общее собрание и решить - будут они заключать договор с ООО "Магнит" напрямую или через свою УК. Во втором случае все суммы за должников будут сниматься с общего счета многоэтажки, - поясняет начальник Госжилинспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых.