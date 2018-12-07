7 Дек. 10:36 2018-12-07T10:36:23+03:00

В Омской области открылись две ледовые переправы Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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Иртыш постепенно начал промерзать до необходимой для переправы толщины. Так в Омской области уже заработали две ледовые переправы через реку, сообщают в пресс-службе МЧС.

Первая соединяет рабочий поселок Тевриз и деревню Александровка. Путь из Тевриза до деревни по автодороге составляет более 50 км. Также на другом берегу находятся и другие села и деревни. Ледовая переправа через Иртыш позволила сократить расстояние до 200 метров.

Вторая ледовая дорога через Иртыш открыта от Тевриза до деревни Белый Яр. Обе выдерживают машины весом не более трех тонн. Спасатели говорят, что по мере возрастания толщины ледяного покрова, будет осуществляться поэтапное повышение грузоподъемности переправ.